طريقة تحضير موس النوتيلا بمكونين فقط

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- شوكولاتة نيوتيلا : 320 غم (عبوة)

- كريمة الخفق : كوبان (مخفوقة باردة)

- بندق : ملعقة كبيرة (محمص ومفروم للزينة)

طريقة التحضير 1. ضعي النوتيلا بوعاء وسخنيها بالمايكرويف لمدة 3 ثواني حتى تصبح طرية (يمكنك تركها بحرارة الغرفة في حال لم ترغبي باستخدام المايكرويف) ثم اتركيها لتبرد قليلا. 2. في وعاء أخر ضعي الكريمة المخفوقة ثم أضيفي النوتيلا الطرية واخلطي جيدا بملعقة حتى تتمازج المكونات تماما وتصبح كريمية. 3. ضعي الخليط في طبق التقديم واتركيه بالثلاجة لمدة ساعتين على الأقل. 4. عند التقديم زينيه بالبندق المحمص والمفروم حسب الرغبة وقدميه.

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