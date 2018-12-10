طريقة تحضير بان كيك بالموز وزبدة الفول السوداني

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- طحين : كوب ونصف

- بيكنج بودر : 2 ملعقة كبيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- حليب : كوب وربع

- الموز : 1 حبة (مهروس)

- زبدة الفول السوداني : ثلث كوب

- البيض : 1 حبة

- زيت الكانولا : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

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طريقة التحضير 1. اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والسكر والملح في وعاء. 2. اخفقي الحليب مع الموز والبيض وزبدة الفول السوداني والزيت والفانيلا جيداً. 3. أضيفي المزيج فوق خليط الطحين واخفقي حتى تتجانس المكونات. 4. سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة. 5. صبي حوالي ربع كوب من خليط البان كيك واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تتحمر ثم اقلبيها على الجهة الأخرى لتتحمر. 6. قدميها ساخنة مع زبدة الفول السوداني والموز.

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