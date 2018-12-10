تعرفي علي علامات تدل على ذكاء طفلك

الذكاء صفة واضحة تميز الكثير من الأطفال عن غيرهم، وهناك العديد من العوامل التي تتحكم بشكل أساسي في ذكاء الطفل، ومنها "العوامل الوراثية، والبيئة المحيطة، والأهل".

وفي هذا الصدد، يقول الخبراء، أن هناك علامات عدة وإشارات مختلفة تشير إلى ذكاء الطفل وقدرته على الاستيعاب والتفاعل مع المحيطين به.

ولكن ووفقاً للخبراء فهناك تحديداً 5 علامات بارزة إذا ظهرت في الطفل يجب التنبه لها بغية مساعدته وتحفيزه وتطوير قدراته، وهي كالاتي:

1- الفضول: يعتبر فضول الطفل من أهمّ العلامات التي تشير إلى ذكائه وميله نحو الاستكشاف والاطلاع على الأمور المختلفة التي تدور حوله والتعرف إلى الأشياء والأشخاص المحيطين به.

2- الإفراط في طرح الأسئلة: غالباً ما يعمد الأطفال الأذكياء إلى الإفراط في طرح الأسئلة ولا يكتفون إجمالاً بالأجوبة المختصرة بل يبحثون عن التفسيرات الموسعة.

3- القدرة على الملاحظة: يتميّز الطفل الذكي بقدرته على ملاحظة الأمور التي تحدث حوله وحالة المحيطين به، إذ غالباً ما تتغير تعابير وجهه أو يعمد إلى البكاء أو حتّى الضحك عندما يلاحظها.

4- قلّة النوم: يميل الأطفال الأذكياء إجمالاً إلى قلة النوم، إذ يتمتعون بنشاط ملحوظ وحبّ للاستكشاف يدفعهم إلى تفادي النوم قدر الإمكان والاستفادة من الوقت المتاح لهم لتطوير ذكائهم، بحسب وكالات.

5- تعلم اللغة مبكراً: يدل تعلّم الطفل للغة والكلام مبكراً على ذكائه الملحوظ، إذ يتمتع برغبة كبيرة في التعلّم وقدرة على التركيز والاستماع إلى القصص التي تقصّها عليه أمه والأحاديث التي تدور حوله، والتي تسهل عليه تعلم اللغة واستيعابها.