فوائد النوم على الجانب الأيمن لصحة الإنسان

النوم على الجانب الأيمن سنة عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام و من فوائده أنه يمنح الجسم الراحة والسكون ويخفف من الحمل على الجسم والرئة.

وإن الكبد في هذه الحالة يكون مستقر أكثر و يعمل على إعطاء الراحة للقلب .

وإن وضع اليد اليمنى على الشق الأيمن من الوجه يعمل على إرسال ذبذبات تفرغ الشحنات الزائدة من الدماغ .