فوائد النوم على الجانب الأيمن لصحة الإنسان

القاهرة _ لايف استايل
النوم على الجانب الأيمن سنة عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام و من فوائده أنه يمنح الجسم الراحة والسكون ويخفف من الحمل على الجسم والرئة.
وإن الكبد في هذه الحالة يكون مستقر أكثر و يعمل على إعطاء الراحة للقلب .
وإن وضع اليد اليمنى على الشق الأيمن من الوجه يعمل على إرسال ذبذبات تفرغ الشحنات الزائدة من الدماغ .
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