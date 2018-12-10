شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. القرفة والزنجبيل للتخلص من رائحة الفم الكريهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رائحة الفم الكريهة من الأشياء المزعجة لكثير من الناس، وهناك مجموعة واسعة من المنتجات، مثل العلكة وغسول الفم للتخلص من رائحة الفم، ولكن تأثيرها يكون مؤقت، لذا يمكنك اللجوء للطبيعة والطب البديل، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية إعداد مشروب القرفة والزنجبيل للتخلص من رائحة الفم الكريهة، بحسب موقع "step to health".



رائحة الفم

اسباب رائحة الفم الكريهة

-إذا لم تغسل أسنانك كل يوم، فسيظل الطعام في فمك وتتراكم البكتيريا التى تسبب رائحة الفم الكريهة.

-الأطعمة مثل الثوم والبصل يمكن أن تساهم أيضا فى رائحة الفم الكريهة، بمجرد أن يتم تناولها وامتصاصها فى مجرى الدم، تصل الرائحة إلى الرئتين، وبالتالى تسبب رائحة الفم الكريهة.

-منتجات التبغ أيضا تسبب رائحة الفم الكريهة.

-التهابات الجهاز التنفسى.

-التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

-التهاب الشعب الهوائية المزمن.

- السكرى.

-مشاكل الجهاز الهضمى.

-أمراض الكلى أو الكبد.



القرفة والزنجبيل

وصفة القرفة والزنجبيل للتخلص من رائحة الفم

القرفة والزنجبيل لهما العديد من الفوائد الصحية، فالقرفة مضادة للبكتيريا ولها خصائص مضادة للالتهابات، والزنجبيل أيضاَ يقتل البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

المقادير

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة (15 جراما)

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون (3 جرامات)

كوب من الماء (250 مل)





طريقة الوصفة:

سخن الماء وعندما يغلى أضف القرفة والزنجبيل.اتركه على النار لمدة 5 دقائق ثم أزلها من الحرارة وأشربها دافئة ثلاث مرات في اليوم أو يمكنك أيضاً استخدامه كغسول للفم.