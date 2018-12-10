شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين وشيخوخة البشرة.. كيف تسرع السجائر من ظهور تجاعيد الوجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التدخين أحد أهم العادات التى تدمر الصحة دون شك، تدمر جهازك التنفسى، ومناعتك وصحتك وحتى القدرة الإنجابية والجنسية لا تسلم من أضرار التدخين، إلا أن البشرة أيضا تتأثر بشكل مباشر جدا بالتدخين، فهو يسبب لها الكثير من المشكلات، ويعزز من فرص إصابتها بالتجاعيد والكرمشات وعلامات تقدم السن مبكرا، هذا ما ذكره تقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، الذى أوضح أن التدخين عدو للبشرة.



التدخين 6

ويعمل التدخين وفقا للتقرير على تضييق الشرايين فى الجسم مما يعرقل سريان الدم بشكل كبير، مما يساعد على ظهور البشرة والجلد بمظهر غير نضر، إذ يظهر باهتا وشاحبا، فضلا عن أن هذه المشكلة تتسبب تدريجيا فى ظهورثنيات الجلد، ما يساعد على ظهور علامات التقدم فى العمر مبكرا على البشرة.



التدخين 1