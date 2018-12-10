شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل.. أطعمة هامة لكى فى الشتاء أبرزها الحليب والماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمل من أصعب المراحل التى تمر بها النساء، وخاصة إذا كان فى فصل الشتاء، وفى ظل تقلبات الطقس، وانخفاض درجات حرارة الطقس، يجب على الكثير من الحوامل تناول بعض الأطعمة التى تزيد من نسبة شعورهم بالدفيء، وذلك ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، وفقا لما نشره موقع "healthline".

-الحليب ومشتقاته، من أهم الأطعمة التى تزيد من نسبة الكالسيوم والبروتين والفسفور والمعنسيوم والزنك فى الجسم، وهذا يزيد من شعورها بالتدفئة، كما أنها أطعمة تمد الجنين بجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها.

-البقوليات.. تحتوى على الألياف والبروتين والحديد وحمض الفوليك والكالسيوم، جميعها عناصر هامة لصحة المرأة الحامل ولجنينها، وجميعها أطعمة تشعرها بالدفيء، ومنها الفول والعدس والحمص.

-الأسماك.. من أفضل الأطعمة علي الإطلاق التى ينصح بتناولها بكثرة للمرأة الحامل، وذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من الأوميجا 3، والأحماض الدهنية الصحية التى يحتاجها الجسم بشكل دائم، وهذا يرجعه من الأطعمة المميزة لك، ولصحتك، أثناء فترة الحمل وخاصة أثناء فصل الشتاء.

-تناول الماء، من الحيل الجيدة التى تزيد من نشاطك أثناء فصل الشتاء، وأيضا تمد الجسم بالعديد من عناصره التى يحتجها الجنين، ولذا قومي بتناول 2 لتر من الماء يوميا.