طريقة إعداد وتحضيرمربعات زبدة الفول السوداني

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- الزبدة : 150 غراماً (طرية)

- زبدة الفول السوداني : نصف كوب

- سكر : كوب (أبيض)

- السكر البني : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- طحين : 2 كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- حبيبات الشوكولاتة : كوب (مذوبة)

- زبدة الفول السوداني : نصف كوب (مذوبة)

طريقة التحضير 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. ادهني صينية مربعة مقاس 8 انش بالقليل من الزبدة. 3. اخفقي الزبدة وزبدة الفول السوداني والسكر البني والسكر الأبيض في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج هشاً. 4. أضيفي البيض والفانيلا واخفقي حتى تتجانس المكونات. 5. في وعاء آخر اخفقي الطحين والملح والبيكنج صودا. 6. أضيفي خليط الزبدة والسكر والبيض لخليط الطحين واعجني حتى تتجانس المكونات. 7. صبي المزيج في الصينية المجهزة وأدخليها للفرن لمدة 30 دقيقة ثم أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد بحرارة الغرفة. 8. وزعي الشوكولاتة المذوبة فوق الصينية ثم وزعي زبدة الفول السوداني المذوبة وقطعيها وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

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