فوائد حبوب الشيلم في خفض ضغط الدم وتسكن الآلام

تحتوي حبوب الشيلم على معادن مثل الحديد والكالسيوم وفوسفور وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنسيوم وفيتامينات مثل فيتامينات ب المركب وكذلك أحماض دهنية متعددة وأحماض أمينية أساسية وغير أساسية وبروتين ومواد أزوتية.

تؤكل أوراق الشيلم الخضراء الغنية بالكلورفيل كما تؤكل أوراق القمح والشعير الغضة وتتميز بكونها مضادة للأكسدة وكان الشيلم في الطب القديم يستعمل في علاج البرص والبهق حيث تعمل منه عجينة رخوة وتوضع على الأماكن المصابة من الجسم.

كما تخلط بذوره مع بذور الكتان وتطحن ويعمل منها عجينة رخوة توضع على الأورام فيحللها وإذا طبخ مع العسل وضمد به عرق النساء فإنه يسكن آلامه. كما استخدمه الأطباء الأقدمون في صنع أدوية تقوية الجنس. أما في الطب الحديث فإنه يستخدم ضد تخثر الدم وضد تصلب الشرايين ومقوٍ ويخفض ضغط الدم ولتسكين الآلام بشكل عام. يصنع من الشيلم خبز أظهر البحث العلمي أن الشعوب التي تتناوله بانتظام تندر بينها الإصابة بأمراض السرطان وأمراض شرايين القلب وتصلب الشرايين وأمراض الكوليسترول والدهون الثلاثية .