شكرا لقرائتكم خبر عن تكميم المعدة.. كل ما تريد معرفته عن دورها فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل حاولت مراراً وتكراراَ اتباع "دايت" أو "ريجيم" لتفقد وزنك الزائد ومارست الرياضة بدون جدوى وما زال لديك المزيد من الوزن تحتاج لخسارته؟ إذا كانت إجابتك نعم فربما تحتاج إلى عملية تكميم المعدة، بعد استشارة الطبيب، الذى يحدد الإجراء الذى تحتاجه للتخلص من السمنة، وفى هذا التقرير نتعرف على كل المعلومات التى ينبغى أن تعرفها عن عملية تكميم المعدة، كما نشر الموقع الطبى "Webmd".



عملية تكميم المعدة

ما هى عملية تكميم المعدة

إحدى عمليات إنقاص الوزن، حيث يقوم الجراح بإزالة جزء من معدتك لتصغير حجم المعدة لتصبح (حوالي 1/10 حجم معدتك الأصلية)، وبذلك تشعر بالامتلاء والشبع سريعاً ولن تتمكن من تناول الطعام بكميات كبيرة كما اعتدت، مما يساعدك على إنقاص الوزن بأمان، كما يقوم الجراح أيضاً بإزالة جزء المعدة المسئول عن إفراز الهرمون الذى يعزز شهيتك.

الفرق بين تكميم المعدة وتحويل المسار

وتختلف عملية تكميم المعدة عن تحويل المسار فى أن عملية تحويل المسار يقوم خلالها الجراح بتحويل معظم المعدة إلى الأمعاء مباشرة.

وعملية تكميم المعدة هي الأفضل للأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) 40 على الأقل.

إجراء عملية تكميم المعدة

تستغرق جراحة تكميم المعدة حوالي ساعة، ويقوم الجراح بعمل جروح صغيرة في معدتك وإدخال منظار البطن ثم يقوم الجراح بإدخال أدوات طبية أخرى وإزالة 3/4 حجم معدتك، وأخيراً يعيد تركيب معدتك على شكل أنبوب.



عملية تكميم المعدة

تغيير نظامك الغذائى أمر أساسى مع تكميم المعدة

-في اليوم الأول بعد الجراحة، ستشرب سوائل فقط، وبعد مغادرة المستشفى، يمكنك تناول الأطعمة المهروسة لمدة 4 أسابيع.

-ضع في اعتبارك أنه عليك تغيير نظامك الغذائى للأبد، بعد مرور الشهر الأول من العملية ستتحول إلى تناول الأطعمة الصلبة اللينة تدريجياً.

نصائح بعد عملية تكميم المعدة

-يجب أن يمضغ الطعام جيدا قبل ابتلاعه.

-لا تشرب أثناء تناول الطعام، لأن ذلك قد يتسبب في إمتلاء معدتك الجديدة.

-شرب السوائل بعد نصف ساعة من الانتهاء من وجبة الطعام.تجنب المشروبات الغازية عالية السعرات الحرارية وتناول الوجبات الخفيفة.

-تناول مكملات الفيتامينات والمعادن كل يوم.بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، يمكنك الانتقال إلى الوجبات العادية ولكن تذكر أنك لن تستطيع أن تأكل الكمية التى اعتدت عليها.



تكميم المعدة

نتائج فقدان الوزن بعد عملية تكميم المعدة

يفقد الناس حوالى 60٪ من وزنهم الزائد خلال 12 إلى 18 شهراً من إجراء عملية تكميم المعدة، فمثلاً إذا كنت زائدا فى الوزن 45 كيلو جرام فوق وزنك المثالى فبعد عملية التكميم ستفقد 27 كيلو جرام تقريبا، وكذلك فإن ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحى يضمنان فقدان وزنك.