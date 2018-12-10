اكتشفي فوائد اللوز للنساء الحوامل ومرضى السرطان

فوائد عديدة لتناول اللوز فهو غني بالعناصر المعدنية التي قد يفتقر لها غذاء الشخص اليومي لذلك من المحبذ تناوله بين الوجبات اليومية أو حين الجوع.

عن فوائد تناول اللوز يقول الدكتور خالد يوسف إستشارى التغذية العلاجية والسمنة، ان لتناول اللوز فوائد عديدة فهو مفيد فى علاج الكثير من الأمراض مثل الربو والسعال كما أنه غذاء صحى ومفيد لمرضى السرطان فيمكن أن يدمجه الكثير من مرضى السرطان في نظامهم الغذائي بسبب أحتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن.

وأضاف إستشارى التغذية أن اللوز يعد غذاء جيد للمرأة الحامل فهم يستمتعن من أكل اللوز المحمص لتخفيف الغثيان الذي يصاحب الحمل يمكن إضافة اللوز للأكلات المختلفة، بدءا من المالحة إلى الحلوة، سواء كحبوب كاملة، مسحوقة او مطحونة فهو ذات نكهته طيبة تحسن مذاق الكثير من الأطباق الرمضانية.