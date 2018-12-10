فوائد الزنجبيل المطحون للتخلّص من الوزن الزائد

يوصي خبراء صحة من يعانون البدانة ويشكون كبر حجم المعدة، باللجوء إلى الزنجبيل المطحون، مشيرين إلى أنّ "له مفعولا سريعًا في إزالة الكرش"، ويعمل الزنجبيل على إذابة سريعة للدهون، مما يرفع من معدل الحرق ويجعل الجسم في حالة أكبر استعدادا لخسران السعرات الحرارية.

ويقضي الزنجبيل على الكوليسترول في الدم، الأمر الذي يحسن من كفاءة الدورة الدموية في الجسم، كما ينظف الجهاز الهضمي من مخلفات الطعام ويساعد على هضم الطعام بشكل أسرع والاستفادة من المادة المفيدة فيه، ويعين النساء على التخلص من آلام الدورة الشهرية.

ويساعد الزنجبيل المطحون على حل مشاكل اضطرابات المعدة والغثيان وعلى توسيع الأوعية الدموية، وينصح الخبراء بوضع القليل من الزنجبيل المطحون في إبريق به ماء، ثم تركه على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم وضعه في كوب وتركه حتى يصبح فاترا وبدرجة حرارة مناسبة للشرب، ويمكن إضافة القليل من الليمون لها أو استخدام الزنجبيل المطحون وخلطه مع الماء الفاتر وشربه دون تسخين.