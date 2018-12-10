شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الشمر.. أبرزها تقوية المناعة والتخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشومر أو كما يطلق عليه أو مشهور به "الشمر" هو من ضمن الخضروات الشتوية كالكرفس والبروكلي والكرنب.

ويتمتع الشومر بنكهة تشبه العرق سوس، فهو شبيه بالبصل الأخضر سيقانه خضراء وطويلة، ويصاحبه رأس أبيض، ومذاقه غريب لدى الكثيرون، وينصح بتناوله للحصول علي فوائد عدة، هذا ما نصح به التقرير المنشور عبر موقع " draxe".



الشمر

وأوضح التقرير أن هذه الخضروات الجذرية تزرع في بلدان البحر الأبيض المتوسط ​​من اليونان وإيطاليا، ولكن الآن تنمو في العديد من البلدان المختلفة مثل الولايات المتحدة وفرنسا والهند وروسيا، وعادة يتم حصادها في الخريف وعادة ما تظهر عادة في وصفات الخريف أو الشتاء.

ويستخدم الشمر في العديد من الثقافات لخصائصه الطبية، في الطب الصيني القديم، ويتم استخدامه للمساعدة في مجموعة متنوعة من الأمراض ولزيادة تدفق حليب الثدي، كما يمكن أن يساعد أيضًا في اضطراب المعدة أو لدغ الحشرات أو لتهدئة التهاب الحلق، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي فوائد الشومر الصحية، ومنها:

-يساعد تناول الشومر علي تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من ارتفاعه.



الشومر

-التخلص من الوزن الزائد، من أبرز الفوائد التي يحصل عليها الجسم، نتيجة لاحتواء هذا النوع من الخضروات علي نسبة عالية من الألياف الهامة للجسم.

-تقوية الجهاز المناعي للجسم، والحد من الإصابة بالأمراض المناعية، كنزلات البرد وما شابه ذلك.

-يحتوى الشومر علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ما يجعله الغذاء الأفضل للحد من الإصابة بمرض السرطان.



فوائد الشومر

-يحافظ هذا النوع من الخضروات علي نضارة وصحة البشرة، والحد من الإصابة بالتجاعيد.

-يقوي العظام، لأنه يحتوى علي نسبة عالية من الكالسيوم، لذا فإن تناوله يحمي العظام من التعرض للكسر أو ما شابه ذلك.

-يعمل علي تنشيط خلايا المخ بشكل كبير، وذلك نتيجة لما يحتويه من فيتامينات وعناصر تعمل علي ذلك.

-يسهل عملية هضم الطعام، ويعمل علي تحريك المعدة بشكل كبير، ويحد من التعرض لأي نوع من العسر الهضمي أو الإصابة بالإمساك.

-يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

-الحد من الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

-يعمل على تقوية العين، والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض فيها.