فوائد القرنفل للحواجب

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القرنفل من المواد الطبيعية التي يتم استخدامها لتكثيف شعر الحواجب ، و ذلك لأنه يحتوي على مواد تقوم بتحفيز عملية نمو الشعر .

نبذة عن القرنفل

– القرنفل هو أحد الأشجار الصغيرة المعمرة ، و دائمة الخضرة ، و ينتمي إلى الفصيلة القرنفلية ، و قد أشار الباحثون إلى أن جزر مولوكا هي الموطن الأصلي له ، و يمتاز القرنفل برائحة عطرية فاذة ، هذا بالإضافة إلى أن له فوائد عديدة لجسم الإنسان ، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات و المعادن ، مثل ، الكالسيوم ، و البوتاسيوم ، و المغنيسوم ، و بعض الأحماض و الألياف .

– و قد يُعرف القرنفل كأحد المكونات الرئيسية في المخبوزات بالزنجبيل أو التوابل الأساسية في المطبخ الهندي ، و بالإضافة إلى نكهته الحلوة العطرية ، يشتهر القرنفل بخصائصه الطبية القوية ، ففي الواقع ، وجدت الدراسات على الحيوانات أن المركبات في القرنفل قد يكون لها فوائد صحية عديدة ، بما في ذلك دعم صحة الكبد و المساعدة في تثبيت مستويات السكر في الدم ، و تحفيز نمو الشعر .

استخدامات القرنفل للحواجب

– يمكن استخدام عيدان القرنفل لتكثيف شعر الحواجب ، و ذلك من خلال تحميص عود من القرنفل المجفف على نار عالية لمدة لا تزيد عن دقيقة ، حتى يتحول لونه إلى لون أسود ، و يتم تركه جانباً لمدة عشر دقائق تقريباً ، حتى يبرد تماماً .

– و بعد ذلك سيلاحظ أنه أصبح مثل عود الكحل ، و بعد ذلك يمكن استخدامه من أجل تلوين و ملئ الفراغات ما بين الحواجب ، حتى يصبح شكل الحواجب جميلاً و كثيفاً ، و يمكن استخدام هذه الوصفة عند الحاجة .

– و هناك وصفة أخرى لتكثيف شعر الحواجب باستخدام القرنفل ، و هي تحميص كمية كافية من عيدان القرنفل ، و وضعها في وعاء كبير و عميق ، و يتم طحنها جيداً ، حتى يتم الحصول على مسحوقها الناعم ، و بعد ذلك يتم إضافة ملعقة صغيرة من زيت الخروع الطبيعي .

– ثم يتم خلط المكونات السابقة مع بعضها البعض جيداً ، حتى يصبح الخليط متجانسًا ، و يتم وضع الخليط الناتج على الحواجب ، و دهنه جيداً باستخدام فرشاة حواجب أو باليد ، و يتم تركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً ، حتى يجف تماماً ، ثم يتم شطف الحواجب بالماء الفاتر ، و يتم تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً .

فوائد القرنفل بشكل عام

– يحتوي القرنفل على الألياف و الفيتامينات و المعادن ، لذلك فإن استخدام فصوص كاملة إضافة نكهة إلى طعامك يمكن أن يوفر بعض العناصر الغذائية الهامة ، و تلك الألياف يمكن أن تساعد في منع الإمساك وتعزيز الانتظام ، قد يساعد فيتامين C في تقوية جهاز المناعة ، و فيتامين K عنصر مهم لتجنب تخثر الدم .

– في الوقت نفسه ، المنغنيز هو معدن أساسي للحفاظ على وظائف المخ وبناء عظام قوية ، بالإضافة إلى العناصر الغذائية المذكورة أعلاه ، تحتوي الفصوص المطحونة على كميات صغيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين E .

– بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات و المعادن الهامة ، فالفصوص غنية بمضادات الأكسدة ، و التي يمكن أن تساهم في تطور الأمراض المزمنة ، كما يحتوي القرنفل أيضًا على مركب يسمى الأوجينول ، و الذي ثبت أنه يعمل كمضاد للأكسدة طبيعي .

– بالإضافة إلى الأوجينول ، تحتوي القرنفل المطحون على فيتامين سي ، يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة في جسمك و يساعد على تحييد الجذور الحرة ، و هي مركبات يمكن أن تتراكم و تتسبب في إجهاد مؤكسد ، إن وضع القرنفل في نظامك الغذائي جنبا إلى جنب مع غيرها من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يمكن أن تساعد على تحسين صحتك بشكل عام .