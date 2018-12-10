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تعد وجبة رقائق الذرة من الوجبات الغذائية التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة، كما تعد من الوجبات المفضلة للكبار والصغار أيضا خلال فترة الصباح ويوجد لها الكثير من الفوائد.

فوائد رقائق الذرة

يوجد الكثير من الفوائد في رقائق الذرة والتي من بينها الآتي:

1- تساهم في إبقاء حركة المعدة طبيعية مما يساهم في الحد من مشاكل الجهاز الهضمي والتي من بينها الإمساك.

2- تفيد المرأة خلال فترة الحمل حيث تعمل على الحد من مشاكل الضغط والإمساك وغيرها من المشاكل.

3- تحتوي رقائق الذرة على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في منع تأكسد خلايا الجسم ومن ثم رفع كفائته لعدم التعرض إلى الأمراض والتي من بينها الأمراض الخطيرة.

4- تعمل على مد الجسم بالمزيد من الطاقة اللازمة خاصة خلال فترة الصباح ليقوم بالنشاطات الخاصة به.

5- تقى الجسم من التعرض إلى مرض السكر وتساهم في ضبط مستوى السكر في الدم في حالة التعرض إلى ذلك المرض كما تعمل رقائق الذرة على رفع مستوى الذكاء من خلال المحافظة على خلايا المخ.

6- تساهم في المحافظة على الوزن المثالي للجسم.

7- تعمل على بناء العظام وتسهل من حركة العظام وتكسبة المزيد من الليونة.

8- تمد الجسم بالمزيد من الشبع لفترات طويلة حيث تحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة والتي من بينها فيتامين ب12.

9- تعزز من حركة الأمعاء.

أنواع رقائق الذرة

يوجد عدة أنواع من رقائق الذرة والتي من الممكن التعرف عليها اليوم من خلال الأسماء التجارية الخاصة بها، وتحتوي معظم رقائق الذرة على فيتامين د وحمض الفوليك وغيرها من الأشياء الهامة والضرورية، ومن الممكن تقسيم أنواع رقائق الذرة على النحو التالي:

1- رقائق الذرة المحصنة حيث تتوفر تلك الحبوب بالكثير من العلامات التجارية الكثيرة وفي الغالب تحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة وتحتوي أيضا على السعرات الحرارية والجلوتين أيضا ومن الممكن أن تجده بالكثير من النكهات المختلفة ويوجد أنواع خالية من الجلوتين خاصة بمن يعاني من الحساسية منه.

2- رقائق الذرة المخصصة وتلك النوعية من رقائق الذرة تكون محصنة تحصين خاص وتحتوي على أنواع معينة من المغذيات وتكون تلك الرقائق مصنوعة من نوع واحد فقط.

3- رقائق الذرة الخالية من الجلوتين ويتوفر تلك النوعية بالكثير من النكهات المختلفة حيث أنها خالية من الجلوتين تماما وتضم الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة المفيدة للجسم ومن الممكن تناول تلك النوعية مع عصير البرتقال أو مع الفواكه.

على الرغم من أنواع رقائق الذرة المختلفة إلا أنه من الممكن أن يتسبب ضرر على الشخص لذا لابد من أختيار النوع الخاص بكم بعناية فائقة حتى لا تتعرض إلى مشكلة صحية نتيجة تناول رقائق الذرة ولابد من عدم الإفراط في تناول رقائق الذرة اليوم حتى لا تحدث الكثير من المشاكل الصحية والتي من بينها زيادة الوزن أو التعرض إلى مرض السكر وغيرها من المشاكل.