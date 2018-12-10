طريقة إعداد وتحضير عصير التوت بالكرفس

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- ليمون : 1 حبة (مقشر)

- سكر : ملعقة صغيرة

- التوت الأحمر : 250 غراماً (طازج أو مفرز)

- الكرفس : 4 أعواد

- عصير التوت البري : ليتر (الأحمر) طريقة التحضير

1. ضعي حبة الليمون المقشرة مع التوت والكرفس والسكر وعصير التوت في الخلاط الكهربائي واخفقي المزيج حتى يصبح ناعماً. 2. صبي المزيج في أكواب وقدميه فوراً.

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