طريقة إعداد وتحضير الكب كيك بالهيل وصفة خليجية

المقادير

- حليب : ثلاث أرباع الكوب (سائل، لخليط الكيك)

- الزعفران : ملعقة صغيرة (لخليط الكيك)

- دقيق : كوبان ونصف (لخليط الكيك)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة (لخليط الكيك)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (لخليط الكيك)

- هيل : ملعقة كبيرة (ناعم، لخليط الكيك)

- البيض : 3 حبات (كبير الحجم، لخليط الكيك)

- سكر : كوب (لخليط الكيك)

- زيت الذرة : كوب (لخليط الكيك)

- السمسم : ملعقة كبيرة (المحمص، لخليط الكيك)

- السكر الناعم : كوبان (البودرة، لصلصة السكر)

- هيل : كمية (صحيح وناعم، للتزيين، لصلصة السكر)

- حليب : كوبان (سائل، لصلصة السكر)

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. ثبتي رفّ الفرن الشبكي الأوسط، من ثم احضري قوالب "الكب كيك"، وضعي الأوراق في داخلها.

2. لخليط "الكيك": أضيفي الزعفران إلى الحليب، واتركي هذا الخليط جانباً لبضع دقائق، وذلك ليكتسب الحليب نكهة الزعفران.

3. انخلي الدقيق، و"البايكينغ باودر" والملح على قطعة من الورق، من ثم أضيفي الهيل الناعم إلى هذا الخليط، واتركيه جانباً.

4. ضعي، في وعاء الخلاط الكهربائي، البيض والسكر. من ثم ثبتي المضرب الشبكي، واخفقي هذين المكونين على سرعة متوسطة لبضع دقائق، من ثم على سرعة عالية ليصبح هذا الخليط هشاً وفاتح اللون.

5. بعدها، أضيفي الزيت، من ثم اخفقي لثواني، ليختفي.

6. أضيفي، باستعمال ملعقة بلاستيكية، الدقيق بالتبادل مع الحليب، مع التقليب بهدوء إلى أن يختفي الدقيق، ويندمج مع خليط البيض.

7. وزّعي هذا الخليط في قوالب "الكب كيك". انثري بعض السمسم على أسطح القوالب.

8. اخبزي قوالب "الكب كيك" إلى أن تنضج، من ثم دعيها تبرد تماماً، فزينيها بالصلصة والهيل.

9. لإعداد صلصة السكر: ضعي، في طبق عميق، السكر، فاسكبي الحليب تدريجياً، مع الاستمرار في التقليب إلى أن تحصلي على صلصة سائلة. استعملي الصلصة مباشرةً في التزيين.