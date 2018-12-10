طريقة إعداد وتحضير كب كيك التفاح مع اللوز

المقادير

- بودرة اللوز : 300 gr

- سكر : 400 gr

- طحين : 120 gr

- الزبدة : 375 gr

- بياض البيض : 2 pcs

- تفاح أخضر : 2 pcs

- لوز : 50 gr (محمص)

طريقة التحضير

يوضع السكر والزبدة في الخفاقة، ويخفقان حتى يذوب السكر.

ومن ثم يضاف بياض البيض ويخفق لمدة 10 دقائق، ويضاف الطحين، والتفاح المقطع، واللوز المحمص، واللوز البودرة.

يسكب هذا المزيج في قوالب الكب كيك، التي توضع في الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وينثر اللوز المحمص عند التقديم