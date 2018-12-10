طريقة إعداد وتحضير تفاح مخبوز بالقرفة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

- سكر : ربع كوب

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- القرفة : 4 أعواد

- التفاح : 4 حبات (أصفر أو أخضر / مقطع أنصاف)

- الآيس كريم : كوب (فانيلا / للتقديم) طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. بطني طبق الفرن بورق الزبدة. 3. ذوبي الزبدة في قدر ثم أضيفي السكر والقرفة المطحونة والقرفة العيدان وقلبي المزيج. 4. صفي حبات التفاح في الطبق المجهز. 5. وزعي مزيج الزبدة والسكر والقرفة فوق التفاح في الطبق وأدخليه الفرن المحمى مسبقا لمدة 12 - 15 دقيقة. 6. أخرجي الطبق من الفرن ووزعي التفاح في أطباق إلى جانب آيس كريم الفانيلا وقدميه فوراً.

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