شكرا لقرائتكم خبر عن هل الثعلبة مرض معدى وإزاى ممكن تتفادى الإصابة بيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب ثعلبة الرأس تساقط للشعر على هيئة بقعة مستديرة، يمكن أن تصيب فروة الرأس أو أماكن أخرى من جسم الإنسان .

ويتسبب داء الثعلبة وفقا لتقرير موقع " الجمعية الأمريكية لطب الأمراض الجلدية" أنواعًا مختلفة من تساقط الشعر، وغالبا ما ينمو الشعر ولكن قد يسقط مرة أخرى، و فى بعض الأحيان الأخرى قد يستمر فقدان الشعر لسنوات عديدة.

وأوضح الموقع، أن ثعلبة الرأس ليست مرض معدى، ولكن ما يحدث هو أن الجهاز المناعى يهاجم بصيلات الشعر أو الهياكل التى تحتوى على جذور الشعر، مما يسبب فقدان الشعر.

ثعلبة الرأس

علامات الإصابة بثعلبة الرأس

إذا كنت تعانى من داء الثعلبة، فقد يكون لديك واحد أو أكثر من العلامات التالية:

- تساقط الشعر المتقطع: تبدأ المشكلة غالبًا بواحدة أو أكثر من البقع الدائرية على الرأس.

- تساقط الشعر في الحواجب ، الرموش ، اللحى - أى موقع للشعر فى الجسم.

- فقدان الشعر على نطاق واسع: مع مرور الوقت قد يصبح الشخص أصلع حيث يفقد كل شعر الجسم، ولكنه نادرا ما يحدث لأن الأمر الشائع هو فقدان الشعر فى الجزء الخلفى من فروة الرأس.



طرق الوقاية من الثعلبة

طرق الوقاية من ثعلبة الرأس

-استخدام الشامبو بانتظام، وغسل رأس الطفل بانتظام خاصةً بعد قص الشعر.

-الحفاظ على نظافة وتطهير المناطق التى تلمسها كثيرا.

-تجنب التعامل مع الحيوانات المصابة.

-عدم مشاركة الأدوات الشخصية الخاصة بالشخص مع آخرين.