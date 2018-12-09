غزة : وزارة شئون المرأة تنظم مؤتمرا حول " المرأة والاعلام الجديد"

غزة - خاص بـ " الخليج 365 "

عقدت وزارة شئون المرأة مؤتمرا بعنوان" المرأة والاعلام الجديد" وذلك ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في مدينة غزة اليوم الأحد 9/ 12 وبحضور وزيرة شئون المرأة الدكتورة هيفاء الأغا والعديد من الاعلامين والاعلاميات والمهتمين / ات بقضايا المرأة

وأكدت الأغا خلال كلمتها الاقتتاحية للمؤتمر على دور وسائل الإعلام الأساسي وعلى مستوى العالم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وقدرته الفائقة على توصيل الرسائل إلى جمهور عريض متباين الاتجاهات والمستويات، ويتعاظم هذا الدور ويقوى حتى أصبح الاعلام ضرورة حيوية وسلاح حضاري حاسم في التنافس أو التدافع الثقافي ، فالإعلام في أصله يبقى وسيلة حيادية تستعمل للبناء أو الهدم في يد القائمين عليه

وبينت د. الاغا ان صورة المرأة الواجب إبرازها في الإعلام يجب ان تكون الصورة الحقيقيّة للمرأة وينبغي ان تعكس قيمة المرأة وعظيم دورها في المجتمع؛ وقالت :" فالمرأة هي الأمّ التي تَقع على عاتقها أنبل مهمّة في الأسرة وهي تربية الأبناء وتنشئتهم على الخلق القويم، وهي المرأة العاملة التي أخذت على عاتقها مسؤوليّة مشاركة الرّجل في معظم مجالات الحياة، وهي المرأة التي تتولّى كثيرًا من المناصب المهمّة في الدّول والحكومات؛ فرأينا المرأة في مواقع غير تقليدية فهناك المرأة التي تقضي بين النّاس، والمرأة التي تعالج اصعب الأمراض بل وتقود الدول "

واضافت : " ولأن وزارة شئون المرأة تعي دور الاعلام وأهميته للمرأة فقد تم التوقيع على وثيقة شرف بين وزارة شؤون المرأة وبين 32 شبكة إعلامية في جناحي الوطن ، 20 في الضفة الغربية و12 في غزة.. وستهدف إلى إظهار صورة المرأة الحقيقية المشرقة ونشر قضايا المرأة لحشد راي عام يدعم قضاياها مثل قضايا الميراث والطلاق وقضايا اجتماعية اخرى..

حثت د. الاغا وسائل الإعلام على تغير نمطيتها وطريقتها في التعامل مع المرأة وتأخذ بعين الاعتبار التطور الذي حصل في حياة المرأة لتقديم صورة صحيحة وواقعية لإظهار مساهمة النساء في عملية التنمية وبناء مؤسسات الوطن بل إن المرأة الفلسطينية تخطت الكثير من الحواجز وتقلدت مناصب عدة.

ويشار إلى أن وزارة شئون المرأة وبالتعاون مع مركز تطوير الاعلام بجامعة بيرزيت أطلقت دليل الخبيرات الذي يضم أكثر من 260 سيدة في تخصصات عدة بهدف خلق توازن وإتزان في مجال الإعلام الفلسطيني دون تمييز بين الرجل والمرأة و تسهيل لإبداء أراء الخبيرات في قضايا المرأة في فضاء الإعلام بكل قوة وثبات.