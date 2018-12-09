طريقة إعداد وتحضيرالكنافة بالمكسرات المميزة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- عجينة كنافة : 1000 gr (الخشنة)
- المكسرات : 750 gr ((فستق حلبي، زبيب، جوز الهند))
- السمنة : 350 gr (البلدي)
- ماء الورد : 50 ml
طريقة التحضير
1 ـ تدهن الصينيّة بـ 200 غرام من السمن البلديّ، ويُسكب قليل من الماء مع السّمن.
2 ـ يرصّ في صينية متوسّطة الحجم 650 غراماً من عجينة الكنافة، ثمّ توضع المكسّرات المخلوطة بماء الورد، لتُضاف بعدها الكميّة المتبقّية من الكنافة فوق طبقة المكسّرات.
3 ـ يتمّ إدخال الصينيّة إلى الفرن، وتقلّب على الوجهين حتّى تحمرّ، ثمّ يُضاف إليها القطر.
من الأفضل إضافة القطر إلى الكنافة وهي ساخنة حتّى تتشرّبه جيّداً.
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