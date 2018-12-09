طريقة إعداد وتحضير كنافة بالقشطة سهلة

المقادير

- عجينة كنافة : 500 غراماً

- السمنة : 500 غراماً (مذوبة)

- حليب : 2 كوب

- النشاء : 3 ملاعق كبيرة

- كريمة : كوب (سائلة)

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- قطر : 2 كوب (شيرة)

طريقة التحضير

1. ذوبي النشا في الحليب على البارد في قدر.

2. ضعي القدر على النار مع التحريك حتى يبدأ المزيج بالغليان ويتكاثف.

3. أضيفي الكريمة وحركي لمدة 3 دقائق.

4. ارفعي القدر عن النار وأضيفي القشطة وقلبي حتى تتجانس المكونات واتركي الحشوة حتى تبرد.

5. ضعي في صينية الفرن 4 ملعقة كبيرة من السمنة المذوبة، وافردي نصف كمية الكنافة الشعر ورصيها جيداً.

6. وزعي نصف كمية السمنة فوق الكنافة.

7. ضعي الحشو فوق الكنافة ووزعي جيداً.

8. ضعي باقي كمية الكنافة فوق القشطة ثم وزعي باقي كمية السمنة المذوبة.

9. أدخلي الصينية للفرن على حرارة 200 درجة حتى تتحمر وتتحمص.

10. ارفعي الصينية من الفرن واتركيها لمدة 10 دقائق.

11. وزعي الشيرة على الكنافة وهي ساخنة ثم اتركيها وقطعيها وقدميها ساخنة أو دافئة.