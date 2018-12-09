شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حاجات مهم تعمليها للحد من مخاطر وفاة الطفل عند الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق من العلماء الأستراليين عن طرق للحد من وفاة الأطفال المولودين حديثاً، حيث أن هناك ستة أطفال أستراليين يولدون متوفيين كل يوم، وهذا يعادل أكثر من 2000 طفل كل عام.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، تُعرف حالة وفاة الطفل عند الولادة بأنها الموت عند 20 أسبوعًا على الأقل من الحمل أو ذو الـ400 جرام من الوزن.

وكان هناك انخفاض على مدى السنوات العشرين الماضية لوفيات الأطفال خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الحياة، لكن معدلات المواليد لم تنخفض، حيث أن المعدل الحالي يبلغ 7.1 لكل 1000 حالة.

يبلغ معدل حالات الإجهاض في مرحلة الحمل المتأخرة (بعد 28 أسبوعًا) فى أستراليا 2.7 لكل 1000 حالة ولادة أعلى بنسبة 50% تقريبًا من البلدان ذات الأداء الأعلى في جميع أنحاء العالم، مثل هولندا وفنلندا والدنمارك.

وفى هذا السياق، قدم الباحثون خمس طرق للحد من مخاطر وفاة الطفل عند الولادة:1) النوم على الجنب في الثلث الأخير من الحمل

أظهرت دراسة حديثة أن النساء اللواتى ينامن على ظهرهن بعد 28 أسبوعا من الحمل لديهن خطر يزداد بنسبة ثلاثة أضعاف تقريباً للإجهاض.

يُنصح النساء بعد 28 أسبوعًا من الحمل بالنوم على جانبهن على الرغم من عدم علم جميع النساء بهذه النصيحة.

2) اطلب المساعدة في حالة انخفاض حركات الجنين يجب على النساء اللواتي يعانين من حركة الجنين المتقلّبة أو المتغيّرة الاتصال فوراً بالطبيب، لأن هذا هو علامة على المشاكل المحتملة مع الجنين، بما في ذلك ضعف النمو والإعاقة والولادة الميتة.

3) الحصول على مساعدة للتوقف عن التدخين

يرتبط التدخين أثناء الحمل بقوة بالإجهاض وغيره من المشاكل الخطيرة مثل تقييد نمو الجنين والولادة المبكرة ويؤثر على صحة الطفل طوال حياته.

4) حضور الفحوصات لمراقبة نمو الطفل

مشاكل نمو الجنين عندما لا ينمو الطفل بشكل جيد هو علامة قوية على المشاكل المحتملة مع الجنين، بما فى ذلك الإجهاض، والوفاة فى الأسابيع الأولى من الحياة، وكذلك الأمراض المزمنة فى وقت لاحق من الحياة.

الكشف الجيد قبل الولادة ، جنبا إلى جنب مع الإدارة الحذرة ، تحسين فرص الطفل في أن يولد بصحة جيدة.

5) تحسين توقيت الولادةإن أمكن يزداد خطر الإجهاض مع اقتراب النساء من موعد ولادتهن، مع انخفاض وظيفة المشيمة، لذلك يجب المتابعة المستمرة فى آواخر شهور الحمل.