السعودية تعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل آل سعود

الرياض - لايف ستايل
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد، عن وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعود حفيدة الأمير سعد الأول بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود الأخ الشقيق للعاهل السعودي المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن.
وقال الديوان الملكي السعودي في بيان وكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة / الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود".
وتابع البيان: "وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ غدًا الاثنين الموافق 3 / 4 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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