شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. أعضاء وخلايا مما يتكون جسدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سبق لك أن تخيلت كم عدد الخلايا التى يتكون منها جسم كل شخص، ولكن المفاجئة أنه لست وحدك من يتساءل، فمازال العلماء يناقشون العدد الدقيق، الذى لا يزال لغزًا فى الوقت الحالي.

ولكن وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" فأن الإجابة المختصرة هى أن جسد الرجل العادى يحتوى على حوالى 30 إلى 40 تريليون خلية.

غالبية الخلايا فى أجسامنا تتكون فى الواقع من خلايا الدم الحمراء، على الرغم من أنها تشكل أكثر من 80% من الجسم فى العدد، فإنها لا تشكل سوى حوالى 4% من إجمالى كتلة الجسم.



عدد الخلايا فى جسم الاسنان

كم عدد أنواع الخلايا المختلفة فى جسم الإنسان؟

هناك حوالى 200 نوع مختلف من الخلايا في الجسم، وهنا ليست سوى أمثلة قليلة:

خلايا الدم الحمراء.

خلايا الجلد.

الخلايا العصبية .

الخلايا الدهنية.

كل نوع من الخلايا يؤدى وظيفة فريدة وخاصة فى الجسم لهذا السبب، يحتوى كل نوع من أنواع الخلايا المختلفة فى الجسم على بنية وحجم وشكل ووظيفة مختلفة :

فمثلا:

قد تكون الخلايا فى الدماغ أطول فى الشكل حتى يمكنها نقل الإشارات بشكل أكثر كفاءة.

تحتوى خلايا القلب على المزيد من الميتوكوندريا لأنها تحتاج إلى الكثير من الطاقة.

الخلايا فى الجهاز التنفسى هى المسئولة عن تناول الأوكسجين وإطلاق ثانى أكسيد الكربون.

جميع الخلايا تعمل معا للحفاظ على جسم الإنسان يعمل بكفاءة.

عدد أعضاء جسم الإنسان

عدد الخلايا التى ينتجها جسم الإنسان يوميًا

من الصعب قياس عدد خلايا الجسم بالضبط فى أى يوم محدد، حيث يختلف عمر كل نوع من أنواع الخلايا البالغ عددها 200 نوع بشكل كبير، لذلك لا يتم إنتاج كل نوع من الخلايا بمعدل متساوى.

بالنظر إلى عدد كرات الدم الحمراء التى يتم إنتاجها كل يوم، حيث أن كرات الدم الحمراء هى أكثر أنواع الخلايا وفرة فى الجسم، تعيش كرات الدم الحمراء لمدة 120 يومًا، وعندها يتم إزالتها من الدورة الدموية بواسطة الضامة فى الطحال والكبد وفى الوقت نفسه، تحل الخلايا الجذعية المتخصصة محل خلايا الدم الحمراء الميتة بنفس المعدل تقريبًا.

ينتج الجسم المتوسط ​​من 2 إلى 3 ملايين خلية دم حمراء فى كل ثانية، أو حوالى 173 إلى 259 مليار خلية دم حمراء فى اليوم.