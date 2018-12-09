هل تأكل ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين “د”؟

يحتاج الجسم إلى معدن الكالسيوم وإلى فيتامين “د”، أولاً: لصحة العظام والأسنان، وثانياً: لأداء وظائف عديدة داخل الجسم، وللوقاية من مشاكل صحية ونفسية. ونظراً لنمط الحياة الذي لا يسمح لنا بتعريض مساحات من الجلد لأشعة الشمس المباشرة (وليس من وراء زجاج)، يحدث نقص في فيتامين “د” الضروري ليتمكن الجسم من امتصاص المعدن.أهم مصادر الكالسيوم. السبانخ، والفاصوليا البيضاء، والبامية، وفول الصويا، والسردين، والسلمون، والحليب ومنتجاته.

أهم مصادر فيتامين “د”. الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والمكاريل، وكبد البقر، وصفار البيض، والجبن والحليب، والفطر (المشروم)، والعصائر المضاف إليها الفيتامين.

ولتحصل على حصة جيدة من فيتامين “د” عن طريق السلمون تناول حصة وزنها 84 غراماً من السمك المطبوخ لتحصل على 450 وحدة دولية من الفيتامين. ويوفر كوب الحليب بين 50 و100 وحدة دولية.

ويحتاج الشخص البالغ والطفل بين سن 4 و8 سنوات إلى 1000 وحدة دولية في اليوم، بينما يحتاج الطفل بين سن 9 و18 سنة إلى 1300 وحدة دولية في اليوم.