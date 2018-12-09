شكرا لقرائتكم خبر عن مما تتكون الفيتامينات؟.. وماذا تفعل داخل الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفيتامينات هى مركبات عضوية مطلوبة بكميات صغيرة للحفاظ على الحياة،و تأتى معظم الفيتامينات من الطعام أو من المكملات الغذائية.

وتتمثل أهمية الفيتامينات فى كونها ضرورية لعملية الأيض الطبيعية وفقا لموقع" medicalnewstoday"، إذا نقص أحد الأنواع فى الجسم يمكن أن يسبب بعض الحالات المرضية

أنواع الفيتامينات

وتنقسم الفيتامينات لنوعين الأول قابل للذوبان فى الماء والثانى قابل للذوبان فى الدهون، والأسهل على الجسم هى الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهون لأنها تخزن مدة طويلة مقارنة بالفيتامينات القابلة للذوبان.

الفيتامينات التي تذوب فى الدهون

يتم تخزين الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون في الأنسجة الدهنية في الجسم والكبد، وتشمل فيتامينات A و D و E و K ، وهى أسهل لأنها تبقى فى الجسم للأيام، وأحيانا شهور، يتم امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهون عبر الأمعاء بمساعدة الدهون.

الفيتامينات القابلة للذوبان فى الماء

C

وجميع فيتامينات

B

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فيتامين B وD

لا تبقى الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء في الجسم لفترة طويلة، حيث لا يستطيع الجسم تخزينها مدة طويلة، ويتم إفرازها بسرعة في البول، وتشمل فيتامين

وبالرغم من انتشار المكملات الغذائية بصورة كبيرة، إلا أنه يظل الحصول على الفيتامينات من النظام الغذائى العام أفضل طريقة من أجل صحة جيدة، حيث يجب أن تأتي الفيتامينات أولاً من نظام غذائى متوازن ومتنوع مع الكثير من الفواكه والخضروات.

ومع ذلك قد يوصى الطبيب بفيتامينات مكملة للأشخاص الذين يعانون من ظروف معينة، أثناء الحمل أو الذين يتبعون نظاما غذائيا صارما مثلا، ولكن يجب توخى الحذر عند أخذ المكملات الغذائية حذرًا حتى لا تتجاوز الجرعة القصوى لتجنب التعرض لمشاكل صحية.