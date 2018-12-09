شكرا لقرائتكم خبر عن بيكح وعنده برد.. سوائل وأكلات تفيد طفلك فى الشتاء؟!.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى هذه الأيام الكثير من الأطفال من الإًصابة بالبرد والأنفلونزا، وأعراض مختلفة من الكحة والسعال المتكرر، والتهاب الحلق واحتقانات الزور المتكررة، وعلى الأم أن تكون على استعداد للتعامل مع التقلبات الجوية وهذا الطقس البارد وحماية أطفالها من هذه الأعراض ومحاولة تخفيفها قدر الأمكان.



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وفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبى، فالكثير من المشروبات والسوائل والأغذية تساعد الطفل على تخفيف حدة هذه الأعراض المزعجة، التى تؤثر على شهيته وتقلل من نشاطه بشكل عام، ولعل أبرز هذه الأطعمة والمشروبات التى يجب الاهتمام بها :



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قدمى لطفلك السوائل والمشروبات الهامة، والدافئة، التى تساعده على تخفيف حدة الاحتقان والسعال، ومن أهمها مشروبات الينسون و المياه الكثيرة، والعصائر الطبيعية المعدة من فواكه طبيعية، فضلا عن الشاى الخفيف، والبابونج والنعناع فهي مشروبات تخفف من إفرازات عديدة تظهر بالجهاز التنفسى

يمكن تقديم بعض المأكولات الخفيفية والهامة أيضا للطفل والتى منها، الشوربة بأنواعها المختلفة مرق الدجاج مفيد للغاية، وشوربة الخضار أيضا ، ومن الممكن أن يفيد تناول الفواكة فى هيئتها العادية كثمار، كالتفاح والرمان، والسلطات الخضراء، كلها مفيدة للطفل وتعزز من مناعته.