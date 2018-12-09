ما هو حمض الستريك

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يعتبر حمض الستريك ذو قيمة عالية نظرا لنكهته الحامضة ونوعيته الحافظة وقدرته على العمل كمخفف للحموضة الهيدروجينية. لهذه الأسباب ، تم العثور على حمض الليمون في قائمة المكونات للعديد من الأطعمة في مخزن مطبخك.

خواص حمض الستريك

يتميز حمض الستريك بأنه بلورات عديمة اللون ، لكن عند طحنه يتحول إلى مسحوق أبيض اللون وناعم ، أو بلورات بيضاء ، وجدير بالذكر أن لونه يميل إلى اللون الزهري في الهواء الجاف ، كما تعد شديدة الانحلال في الماء ، كما أنه ينحل في الكحول بسهولة أيضا ، ويتميز بمذاقه الحامض القوي واللاذع ، ويمكن حفظه في علبة محكمة الغلق في مكان جاف وبارد .

إنتاج حمض الستريك

على الرغم من وجود حمض الستريك بتركيزات عالية في العديد من الفواكه الحمضية ، إلا أنه ليس اقتصاديًا استخلاص الحمض من الفواكه للاستخدام الصناعي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الطلب على حمض الستريك يفوق بكثير المعروض من الحمضيات المتاحة.

تم اكتشاف قدرة فطر الأسبرجاس Aspergillus niger لإنتاج حامض الليمون كمنتج ثانوي لعملية التمثيل الغذائي من قبل الكيميائي الغذائي الأمريكي جيمس كوري في عام 1917. وقد أثبتت عملية زراعة نواة Aspergillus niger والسماح لها باستقلاب السكروز أو الجلوكوز لإنتاج حمض الستريك كفاءة وكلفة.

وبمجرد أن أصبح من الممكن إنتاج ما لا نهاية له من حمض الستريك ، بدأت شركات مثل Pfizer و Citrique Belge بإنتاجه على نطاق صناعي. لا تزال تقنية الدكتور كوري تستخدم لإنتاج حمض الستريك اليوم.

مدى توافر حمض الستريك

يمكن شراء حامض الستريك في شكل مسحوق وعادة ما يتوفر في المتاجر مع لوازم التعليب المنزلية الأخرى. ويمكن أيضا يمكن العثور عليها في مخازن الأغذية الطبيعية أو مخازن الأغذية الصحية مع الفيتامينات والمكملات الغذائية الأخرى. في بعض متاجر البقالة ، يباع حامض الستريك في هزازات صغيرة ويسمى “ملح حامض”.

استعمالات حمض الستريك

– يستخدم حمض الستريك في تصنيع العديد من الأطعمة كالجبن ، الخبز ، الآيس كريم ، المشروبات الكحولية ، وذلك نظرا لأنه يتمتع بنكهة مميزة .

– يستخدم في طلاء الحلويات ، مما يعطيها طعم حامضي مميز ، كما يعد بديل لعصير الليمون الحامض ويعمل كمادة حافظة للفواكه الطازجة والمعلبة .

– يساهم في تخثير الحليب ، وعملية تحويله إلى الجبن الصلب ، كما يستخدم كبديل للملح في الخبز كثل العجين المخمر .

فوائد حمض الستريك

– يزيد من قدرة العظام على امتصاص الكالسيوم بطريقة سهلة وسرعة .

– يستخدم مع الماء الفاتر وملعقة من عسل النحل ، للحد من الإصابة بالزكام .

– يقلل حجم حصوات الكلى ، مما يمنع تكاثرها أو مضاعفة حجمها .

– يعالج اليرقان وأمراض الكبد .

– يساعد على طرد السموم من الدم ويخفض نسبة الكوليسترول الضار من الجسم .

– يقي من النزيف الدموي الناتج عن البواسير ويقلل من سريان الدم .

– يساعد في تعزيز عملية هضم وامتصاص المعادن .

– يعزز صحة فروة الرأس ، ويقي من تساقط الشعر ويساعد في القضاء على البثور الموجودة فيها .

أضرار حمض الستريك

– يسبب الشعور بالغثيان .

– يؤدي إلى القيء في بعض الأحيان .

– يسبب الإصابة بآلام في المعدة .

– قد يسبب الإصابة بالإسهال .

– يؤدي إلى حدوث تشنجات عضلية وتنميل في الأطراف .

– يؤثر سلبيا على صحة المرأة الحامل ، حيث يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم ويزيد فرص الإصابة بتسمم الدم ، كما يمكن أن يتسرب إلى حليب الثدي أثناء الحمل ، مما يؤثر على مذاقه خلال فترة الرضاعة لاحقا .

– يزيد من فرض ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكري .

ملحوظة

ينصح بعدم استخدام حمض الستريك قبل استشارة الطبيب ، ولاسيما الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، أو الذين لديهم تاريخ عائلي لبعض الأمراض مثل مشاكل الجهاز التنفسي ، اضطراب ضربات القلب ، تورم الكاحلين والساقين أو القدمين أيضا .