طريقة إعداد وتحضير سباغيتي بالخضار على الطريقة الصينية

المقادير

- السباغيتي : باقة

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (المفروم فرماً ناعماً)

- الثوم : 3 فصوص (المفروم فرماً ناعماً)

- البصل الأخضر : كوبان (المفروم فرماً خشناً)

- الجزر : كوبان (المقطّع إلى شرحات رفيعة وطولية)

- الملفوف : كوبان (المقطّع إلى شرحات رفيعة وطولية)

- الكرات : كوب (المقطع)

- الكرفس : نصف كوب (المقطع)

- الفطر : كوب (المقطع)

- قرون الذرة الصغيرة baby corn : كوب

- ملح : ملعقة كبيرة (صيني)

- صلصة الصويا : ملعقتان كبيرتان

- فليفلة ملونة : كوب (حمراء وخضراء وصفراء)

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان

طريقة التحضير

1. في مقلاة تحتوي على الزيت، يقلى الثوم، ثم الزنجبيل.

2. بعدها، تضاف الخضر، كل صنف على حدة حتى يذبل الخليط.

3. تضاف صلصة الصويا، ثم الملح الصيني، ف"السباغيتي" المسلوقة بصورة نصفية.

4. يحرّك هذا الخليط ويترك على النار لمدّة خمس دقائق، ثم يضاف البصل الأخضر. ويقدم هذا الطبق ساخناً.



نصيحة الشيف:

من الضروري سلق الباستا Al Dente أي بصورة نصفية، ثم تبريدها عبر وضعها تحت الماء الجاري البارد ووضعها في مصفاة، ثم إضافة القليل من الزيت النباتي كي لا تلتصق ببعضها.