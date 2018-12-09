شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشعر.. 5 توصيات هامة من الدكتور محمد عماد قبل استخدام تقنية "FUE" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من الشباب والسيدات أيضًا يعانون من ضعف نمو أو تساقط الشعر فى المناطق الظاهرة مثل الرأس والذقن والحواجب، ويفكرون كثيرًا ويبحثون عن أفضل طريقة لإعادة هذا الشعر، لا سيما وأنه يعطى ثقة بالنفس ومظهرًا لائقا بين أقرانهم فى المجتمع، ولعل أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال زراعة الشعر هو زراعته بتقنية " الاقتطاف FUE"، ولكن قبل اللجوء إلى هذه الطريقة هناك عدة توصيات قبل وبعد إجرائها.

زراعة الشعر بتقنية جديدة الاقتطاف FUE

"الخليج 365"، التقى الدكتور محمد عماد استشارى جراحة التجميل ومدير مركز "change me clinic"، للوقوف على أبرز النصائح الطبية التى تضمن نجاح عملية زراعة الشعر باستخدام بتقنية الاقتطاف "FUE"، وهى التقنية الأحدث فى العالم، وتأتى توصيات الدكتور محمد عماد، لفترة التجهيز قبل إجراء عملية الزراعة، وكذلك التوصيات بعد العملية حتى لا تتلف الزراعة.



زراعة الشعر

1- التوصية الأولى من الدكتور محمد عماد قبل زراعة الشعر

وقال الدكتور محمد عماد الدين استشارى عمليات التجميل ومدير مركز change me clinic، إنه قبل زراعة الشعر يتم تشخيص المريض ويخضع إلى جلسات علاج بالخلايا الجذعية، حتى يتم تهيئته لعملية زرع الشعر، كما يتم إجراء بعض التحاليل الطبية للاطمئنان على الصحة العامة للمريض والتأكد من عدم وجود أمراض تتسبب فى تساقط الشعر ولا أى عدوى نشطة فى فروة الرأس.

2 - التوصية الثانية من الدكتور محمد عماد قبل زراعة الشعر

وأكد الدكتور محمد عماد، على ضرورة التأكيد على أن المقبل على زراعة الشعر لا يتناول أى أدوية أو علاجات كيماوية تتسبب فى تساقط الشعر.



زراعة الشعر النتيجة بعد العملية بتقنية الاقتطاف fue

3 - التوصية الثالثة من الدكتور محمد عماد قبل زراعة الشعر

كما لفت الدكتور محمد عماد، إلى ضرورة أن يتم حلق شعر رأسه بالكامل بأقل درجة فى ماكينة الحلاقة داخل العيادة أو ربما يحلقها المريض بنفسه قبل الحضور لزراعة الشعر.

4- التوصية الرابعة من الدكتور محمد عماد قبل زراعة الشعر

أوضح الدكتور محمد عماد، أن الطبيب يقوم بفحص المساحة التى يريد المريض زراعتها، ومن ثم تحديد الكمية التى سيتم اقتطافها بتقنية الاقتطاف "FUE".



زراعة الشعر إنفوجراف الدكتور محمد عماد يقدم نصائح طبية قبل وبعد عن العملية

توصيات بعد الانتهاء من عملية زراعة الشعر يقدمها الدكتور محمد عماد

1- الدكتور محمد عماد استشارى جراحات التجميل و الليزر ومدير مركز change me clinic ، يؤكد ضرورة إجراء الغيار على مكان عملية زراعة الشعر بعد 3 أيام من العملية ويجب أن يكون الغيار بواسطة الطبيب المعالج.

2- نوه الدكتور محمد عماد ، إلى أنه يمكن أن يحدث تورم للجبهة ويستمر من 3 إلى 5 أيام، فلا داع للقلق من هذا الأمر، لأنه طبيعى جدًا ومتوقع بعد العملية.

3- وأوضح الدكتور محمد عماد، أن الطبيب سيكتب بعض الأدوية يجب أن تناولها بعد العملية بصورة منتظمة، مثل أدوية مضادات الالتهابات بسبب التورم الطبيعى الذى سيحدث فى فروة الرأس.



زراعة الشعر إجراء العملية بتقنية الاقتطاف FUE

4- وأضاف الدكتور محمد عماد، أنه يجب ان يتم رش المنطقة المزروعة بالماء كل نصف ساعة عن طريق بخاخة مياه لأنه لا يجب غسله أو غمره بالماء، ولا يتم ملامسة المنطقة المزروعة نهائيًا ولكن يمكن التحرك بشكل طبعى دون أى قلق على العملية، وينصح بالنوم على مخدتين بطريقة معينة يشرحها لك الطبيب المعالج.

5- وأكد الدكتور محمد عماد الدين ، أنه بعد عملية الزراعة بـ3 أيام يتم حقن بلازما ومرة أخرى بعدها بأسبوع داخل المركز أو العيادة.

6- واختتم الدكتور محمد عماد الدين، نصائحه بضرورة عدم بذل أى مجهود فى الاسبوع الأول للعملية، مؤكدًا إمكانية أن يمارس المريض حياته بصورة طبيعية جدًا ولكن دون مجهود.

الالتزام بالنصائح يضمن نجاح عملية زراعة الأسنان

وأكد الدكتور محمد عماد مدير مركز change me clinic ، على ضرورة الالتزام بتلك النصائح لضمان نجاح العملية ، وحتى لا تتعرض الحالة لسقوط الشعر بعد اتمام العملية، مشددًا على أن الأطباء وخبراء التجميل فى مصر أصبحوا مشهورين بالمهارة والكفاءة فى عملية زراعة الشعر، حيث أصبحت النتائج مضمونة بنسبة كبيرة ودون مخاطر صحية أو مضاعفات على المريض، لأنها تتم تحت التخدير الموضعى، فضلا عن أن العملية فى مصر تتسم بأنها أقلا سعرا مقارنة بالخارج، مضيفًا: "لكن المصريين عندهم عقدة الخواجة".



زراعة الشعر إنفوجراف الدكتور محمد عماد يقدم معلومة طبية عن العملية

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