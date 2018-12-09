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بيض الدجاج هو من أكثر أنواع البيض الشائعة، ومن المعروف أن البيض بشكل عام يحتوي على البروتين، والكالسيوم، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأخرى، وسوف نوضح لكم الفوائد الكثير لزلال البيض بشكل خاص.

فوائد زلال البيض

يعتبر زلال البيض أحد المكونات الموجودة في البيضة والتي تحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل:

– يعتبر زلال البيض مصدر غني بالبروتين، وفي نفس الوقت هو منخفض في السعرات الحرارية، لهذا فهو يؤدي إلى الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما أنه يساهم في بناء العضلات في الجسم.

– يعتبر زلال البيض من الخيار الأمثل لمن يعاني من الزيادة في الوزن، لأن هذا الزلال لا يحتوي على أي سعرات حرارية زائدة.

– يحتوي زلال البيض على كمية قليل من الدهون، ولذلك فهو لا يؤدي إلى زيادة نسبة الكولسترول الضارة في الجسم، ولكنه قد يزيد نسبة الكولسترول في الدم عند بعض الناس فقط، وهم الفئة التي تكون أكثر عرضة لارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

– تعزيز قوة العضلات وذلك لأن البروتينات الموجودة في البيض تساهم في الحفاظ على العضلات.

القيمة الغذائية الموجودة في زلال البيض

يحتوي زلال البيض على كمية متنوعة من العناصر الغذائية مثل:

– السعرات الحرارية 17 سعرة حرارية.

– الماء 28.90 غرام.

– البروتينات 3.60 غرام.

– الدهون 0.06 غرام.

– الكربوهيدرات 0.24 غرام.

– السكريات 0.23 غرام.

– الكالسيوم 2 ملغرام.

– الحديد 0.03 ملغرام.

– البوتاسيوم 54 ملغرام المغنيسيوم.

– 4 ملغرام الفسفور.

– 5 ملغرام الصوديوم.

– 55 ملغرام الزنك.

– 0.01 ملغرام الفسفور.

– 5ملغرام الفولات 1 ميكروغرام.

– فيتامين ب2 0.145 ملغرام.

– فيتامين ب3 0.035 ملغرام.

أهمية بياض البيض للبشرة

هناك أهمية كبيرة لزلال البيض على البشرة وخاصة لو تم إدخاله في العديد من الوصفات، ومن هذه الفوائد:

-يعمل زلال البيض على شد مسامات البشرة وذلك بسبب المواد القابضة التي يحتوي عليها.

– يحد من الزيوت في البشرة الدهنية، ويساعد في تصغير المسامات.

– يحارب حب الشباب لأنه يخلص البشرة من الإفرازات الدهنية الزائدة.

– – يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء.

– يقلل من انتفاخ المنطقة المحيطة بالعين.

– يزيد من مرونة الجلد.

– يقلل من ظهور التجاعيد.

فوائد البيض الكامل

البيض يحتوي على العديد من الفوائد مثل:

-الحفاظ على صحة الدماغ؛ لأن البيض يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن الهامة في توظيف الخلايا الطبيعية في الدماغ والجهاز العصبي.

– يعمل البيض على إنتاج الطاقة، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن اللازمة في إنتاج الطاقة في الجسم.

– الحفاظ على صحة الجهاز المناعي، وذلك لأن البيض يحتوي على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات التي تدخل في تكوين الجسم.

– الحفاظ على صحة الجهاز المناعي.

– الحفاظ على صحة المرأة الحامل، لأنه يحتوي على بعض المغذيات التي تدخل في تكوين الجنين وتحميه من تشوهات الأجنة، كما أنه يسهل من عملية الولادة.

– يساعد البيض في تعزيز صحة النظر، لأن البيض يحتوي على مجموعة من المركبات التي تقلل الإصابة بالتنكس البقعي.

– الحفاظ على صحة الجلد، لأنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تعزز من صحة الجلد.

الأضرار الجانبية لزلال البيض

على الرغم من الفوائد المتعددة التي يحتوي عليها زلال البيض، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى العديد من الأضرار الجانبية الأخرى مثل:

– الحساسية، لأن هناك بعض الأشخاص التي تعاني من وجود الحساسية تجاه البيض، وذلك بسبب البروتينات التي يحتوي عليها البيض، فهي التي تسبب الحساسية لدت بعض الفئات، وتؤدي هذه الحساسية إلى الاحمرار في الجلد، انخفاض ضغط الدم، انتفاخ الوجه والحلق، الغثيان، القيء.

– التسمم وذلك لأن زلال البيض يحتوي على بكتيريا تسمى السالمونيلا وهي التي تؤدي إلى التسمم، ولهذا ننصح أن يتم طبخ البيض للتخلص من هذه البكتيريا لأنها تموت بالحرارة.