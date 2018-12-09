طريقة إعداد وتحضير الباستا الحارّة

المقادير

- زيت الزيتون : 60 ملليلتراً

- الباستا : 400 غراماً (النوع الذي تختارينه)

- صدر الدجاج : 400 غراماً (مقطعة إلى قطع صغيرة)

- الفلفل الحلو : 200 غم (مفروم)

- صلصة البرتقال الحلوة والحارّة : 400 مل (الجاهزة)

- الملفوف الصيني : 120 غراماً (مفروم)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- جبنة بازميزان : قليل (للتزيين)

طريقة التحضير

1. تسلق الباستا، وتوضع جانباً لتبرد.

2. يحمّر الزيت وتضاف إليه شرائح الدجاج والفلفل الحلو والملفوف الصيني، وينثر الملح والفلفل.

3. تضاف صلصة البرتقال الحلوة الحارة، وبعد أن يغلي هذا المزيج يرفع جانباً، وتقلّب فوقه "الباستا".

4. يسكب هذا المزيج في طبق التقديم، ويزيّن بجبن "الباراميزان".

نصيحة من الشيف:

في كلّ مرة تطهين "الباستا" ومهما كان نوع الصلصة التي ستضيفينها اليها، احتفظي بكميّة قليلة من ماء السلق واسكبيها فوق الصلصة. هذه النصيحة فعّالة لتعزيز النكهة.