طريقة إعداد وتحضير باستا الدجاج لرجيم مثالي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- المعكرونة : عبوة (معكرونة سمراء / النوع المفضل لديك)

- زيت الكانولا : ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 250 غراماً (بدون عظم وجلد مفروم مكعبات)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- طحين : ملعقة كبيرة

- بندورة : كوب (مهروسة / معلبة)

- كريمة : تلت كوب (خالية الدسم)

- البقدونس : ملعقتان صغيرتان (مفروم / للتزيين) طريقة التحضير

1. اسلقي المعكرونة بحسب التعليمات على العبوة وصفيها واتركيها جانبا. 2. سخني الزيت في قدر على النار وقلبي البصل حتى يطرى ويصبح ذهبي اللون. 3. أضيفي قطع الدجاج والملح وقلبي. 4. ثم أضيفي الفلفل الأخضر والثوم والبهارات والفلفل الأسود وقلبي المزيج حتى تطرى المكونات. 5. أضيفي الطحين والبندورة المهروسة وغطي القدر واتركيه على نار متوسطة حتى يتسبك المزيج وينضج الدجاج. 6. أطفئي النار وأضيفي الكريمة وحركي. 7. أضيفي الباستا المسلوقة للصوص واسكبيه في طبق واسع وزينيه بالبقدونس المفروم وقدميه ساخنا.

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