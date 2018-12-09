طريقة إعداد وتحضير لازانيا بصلصة الحبق مع اللوبياء والبطاطس

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- اللازانيا : 100 gr
- صلصة الحبق : 80 gr
- حليب : 300 ml
- طحين : ملعقة كبيرة
- الزبدة : 20 gr
- البطاطا : 50 gr
- ملح : رشّة (حسب الرغبة)
- البهار الحلو : رشّة (حسب الرغبة)
- جبن البارميزان : 50 gr (مبشورة)
- لوبياء : 40 gr (الرفيعة)
- الماء : 1000 ml
- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
1 تسلق اللازانيا في قدر يحتوي على لتر من الماء والملح يوضع على النار، ثم تصفّى وتبرّد.يضاف زيت الزيتون اليها.
2 يخفق الحليب مع الزبدة والطحين للحصول على صلصة بيضاء اللون.
3 تقطّع البطاطا الى مكعبات صغيرة، وكذلك اللوبياء الرفيعة، وتسلقان في وعاء مع قليل من الماء ورشّة من الملح، وذلك حتى النضوج.
4 يوضع قليل من زيت الزيتون في قعر صينية، ثم تضاف اللازانيا، تعلوها مكعبات البطاطا واللوبياء، ويسكب قليل من صلصة الحبق والبهار الحلو، وأخيراً طبقة من جبن "البارميزان المبشورة.
5 تخبز في الفرن على حرارة 165 درجة مئوية، لمدة 20 دقيقة.يزيّن الطبق بأوراق النعناع الأخضر.
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