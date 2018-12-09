طريقة إعداد وتحضير لازانيا بصلصة الحبق مع اللوبياء والبطاطس

المقادير

- اللازانيا : 100 gr

- صلصة الحبق : 80 gr

- حليب : 300 ml

- طحين : ملعقة كبيرة

- الزبدة : 20 gr

- البطاطا : 50 gr

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- البهار الحلو : رشّة (حسب الرغبة)

- جبن البارميزان : 50 gr (مبشورة)

- لوبياء : 40 gr (الرفيعة)

- الماء : 1000 ml

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1 تسلق اللازانيا في قدر يحتوي على لتر من الماء والملح يوضع على النار، ثم تصفّى وتبرّد.يضاف زيت الزيتون اليها.

2 يخفق الحليب مع الزبدة والطحين للحصول على صلصة بيضاء اللون.

3 تقطّع البطاطا الى مكعبات صغيرة، وكذلك اللوبياء الرفيعة، وتسلقان في وعاء مع قليل من الماء ورشّة من الملح، وذلك حتى النضوج.

4 يوضع قليل من زيت الزيتون في قعر صينية، ثم تضاف اللازانيا، تعلوها مكعبات البطاطا واللوبياء، ويسكب قليل من صلصة الحبق والبهار الحلو، وأخيراً طبقة من جبن "البارميزان المبشورة.

5 تخبز في الفرن على حرارة 165 درجة مئوية، لمدة 20 دقيقة.يزيّن الطبق بأوراق النعناع الأخضر.