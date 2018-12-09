طريقة إعداد وتحضير لازانيا بدون لحم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- صوص المعكرونة الجاهز : كوب

- جبن موزاريلا : ثلاث أرباع الكوب (مبشور)

- جبن الريكوتا : كوب ونصف

- اللازانيا : عبوة

- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم) طريقة التحضير

1. سخني السباغيتي صوص في قدر على نار متوسطة وأضيفي جبن الريكوتا ونصف كمية جبن البارميزان وقلبي لمدة 5 دقائق. 2. تبلي المزيج بالبقدونس. 3. ادهني طبق الفرن بالقليل من الزبدة ووزعي ملعقة من الصلصة مع الجبن في الطبق. 4. ضعي طبقة من شرائح اللازانيا في الطبق ووزعي كمية من الصوص ثم أعيدي الكرة لعمل 3 طبقات. 5. وزعي باقي كمية الجبن الموزريلا على وجه الطبق. 6. أدخلي الطبق للفرن على حرارة 375 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر وتذوب الجبن وقدميها ساخنة.

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