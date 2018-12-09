طريقة إعداد وتحضير لازانيا بولونيز

المقادير

- اللازانيا : علبة (الجاهزة، أو اللازانيا الطازجة، العجينة موضحة أدناه)

- جبنة بارميزان : نصف كوب (مبشورة)

- جبنة الموتزاريلا : نصف كوب (مبشورة، يخلط نوعان الجبنة ويجهزان للإستعمال)

- أوريغانو : ملعقة كبيرة

- لحم مفروم : كوبان (مفروم فرماً ناعماً، مقادير صلصة اللحم)

- البصل : نصف كوب (المفروم، مقادير صلصة اللحم)

- الجزر : 2 حبة (المبشور، مقادير صلصة اللحم)

- الثوم : ملعقة صغيرة (المهروس، مقادير صلصة اللحم)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة (مقادير صلصة اللحم)

- الزبدة : ملعقتان (مقادير صلصة اللحم)

- الكاتشاب : ملعقة كبيرة (مقادير صلصة اللحم)

- معجون الطماطم : 5 ملاعق كبيرة (مقادير صلصة اللحم)

- الماء : كوبان (مقادير صلصة اللحم)

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مقادير صلصة اللحم)

- ملح : حسب الرغبة (مقادير صلصة اللحم)

- فلفل أسود : حسب الرغبة (مقادير صلصة اللحم)

- بهار مشكل : حسب الرغبة (مقادير صلصة اللحم)

- طحين : 3 ملاعق كبيرة (أبيض، مقادير الصلصة البيضاء البشاميل)

- الزبدة : 5 ملاعق كبيرة (مقادير الصلصة البيضاء البشاميل)

- الماء : 5 اكواب (مقادير الصلصة البيضاء البشاميل)

- الفلفل الأبيض : ربع ملعقة صغيرة (مقادير الصلصة البيضاء البشاميل)

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة (مقادير الصلصة البيضاء البشاميل)

طريقة التحضير

1. تسلق "اللازانيا" الجاهزة لمدة 8 دقائق في ماء مغلي يحتوي على ملعقة صغيرة من الملح وملعقة طعام من الزيت، ثم تصفّى.

2. لإعداد صلصة اللحم: يغسل اللحم، ثم يصفى من الماء، ويوضع في قدر ويقلّب على نار هادئة، حتى يتمّ التخلّص من الماء والدسم، وينشف تماماً. ثم، يضاف إليه كوب من الماء، ويترك على النار، حتى ينضج.

3. بعدها، يحمى الزيت ويضاف إليه البصل والثوم حتى يذبلا، ثم اللحم، ويتبل بالملح والفلفل الأسود والبهار المشكّل. بعدها، تُضاف الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم و"الكاتشاب" و"الأوريغانو" وكوب من الماء، ويترك هذا المزيج، لمدة 30 دقيقة، على نار هادئة.

4. تحضّر الصلصة البيضاء عبر إذابة الزبدة، ثم إضافة الطحين والبهارات، مع التقليب على نار هادئة لمدة دقيقتين. بعدها، يضاف الماء ويخلط جيداً وباستمرار، حتى يغلي هذا المزيج ويشتد.

5. يدهن قالب الفرن بقليل من الزيت، ثم توضع طبقة من "اللازانيا"، وتغطّى بكوبين من صلصة اللحم، ثم بكوبين من الصلصة البيضاء، وينثر عليها 4 ملاعق كبيرة من جبنة "البارميزان" و"الموزاريلا" الممزوجتين، ثم تغطى بطبقة من اللازانيا. وتكرّر هذه العملية. ثم، ينثر "الأوريغانو"، على سطحها. تخبز حتى يحمرّ سطحها.

لعجينة "اللازانيا": يمزج كوبان من الدقيق مع 3 بيضات بواسطة الشوكة، ثم تفرك باليد لتصبح متماسكة. بعدها، تغطى وتترك لمدة نصف ساعة، ثم ترق وتقطع حسب الرغبة.