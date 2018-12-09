طريقة إعداد وتحضير لازانيا بالفطر

المقادير

- اللازانيا : 700 غم

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- كريمة الطبخ : 3 اكواب

- جبن موزاريلا : 3 اكواب (مبشور)

- الفطر : 2 كوب (معلب)

- الفطر : كوب (طازج / مقطع)

- جبن البارميزان : كوب (مبشور)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الأبيض : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (طازج / مبشور)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- الماء : نصف كوب

- جبن الريكوتا : كوب

طريقة التحضير

1. في مقلاة، ذوّبي الزبدة ثمّ أضيفي الثوم وقلّبي لدقيقتين.

2. نكّهي بالملح، الفلفل الأبيض، الفلفل الأسود، الزنجبيل والقرفة.

3. اسكبي الماء واتركي المزيج على نار متوسطة لدقيقتين إضافيتين.

4. أضيفي الفطر المعلّب والطازج وقلّبي حتى النضج.

5. أطفئي النار ثمّ ضعي جبن الريكوتا واخلطي حتى تمتزج المكوّنات.

6. في صينية فرن مستطيلة، ضعي كوباً من الكريمة ثمّ ابدئي بصفّ شرائح اللازانيا في قعر الصينية.

7. ضعي القليل من الحشوة فوق اللازانيا ثمّ كوب من جبن الموزاريلا وكوب من جبن البارميزان.

8. اسكبي كوباً من الكريمة ثمّ صفّاً جديداً من اللازانيا يليه الحشوة، كوب من جبن الموزاريلا، كوب من جبن البارميزان وكوب الكريمة المتبقي.

9. ضعي طبقة أخيرة من شرائح اللازانيا ورشّي فوقها الكوب المتبقي من جبن الموزاريلا.

10. حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

11. اخبزي الصينية لـ35 دقيقة أو حتى تنضج ثمّ قدّميها ساخنة.