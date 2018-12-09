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شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بنبات الكبر.. يحميك من السرطان ويعالج فقر الدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى نبات الكبر على عناصر غذائية هامة، ويستخدم كتوابل أو مقبلات، كما أنه يمد الجسم بفوائد صحية عديدة منها الوقاية من السرطان ويعالج فقر الدم ويساعد فى خفض أعراض الحساسية وغيرها، وفقاً لما ذكره موقع "dovemed".
الوقاية من السرطان
يحتوي الكبر على مركبات الفلافونويد مثل روتين وكيرسيتين التى تعتبر مضادات أكسدة قوية، تعمل على الحد من الجذور الحرة، التى تساعد فى الوقاية من السرطان.
يحتوى نبات الكبر على الحديد، لذلك يساعد فى علاج فقر الدم.
الحفاظ على صحة العظام
يحتوى نبات الكبر على فيتامين ك والكالسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد فى الحفاظ على صحة العظام وتقليل الهشاشة.
يحتوى نبات الكبر على خصائص مضادة للإلتهابات، قوية لاحتوائها على مركبات مثل حمض الكافيين، كاتشين، روتين، حمض السرينجيك، وحامض الفيروليك، مما يساعد فى علاج الالتهاب المزمن أو الطويل الأجل وأمراض أخرى مثل السرطانات والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب.خفض أعراض الحساسية
يساعد نبات الكبر على خفض أعراض الحساسية من تهيج الجلد وتشنجات القصبات الهوائية .
تحسين عملية الهضم
يحتوى نبات الكبر على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد فى تقليل الإمساك.
تحسين صحة الأوعية الدموية
يساعد تناول نبات الكبر على تحسين صحة الأوعية الدموية، يمكن أن يساعد في الدورة الدموية وعلاج توتر الأوعية الدموية.
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