شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمجن مصر تطلق عقارا جديدا لعلاج مرض ارتفاع الكولسترول الضار فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أمچن مصر عن إطلاقها عقار " / Evolocumab الإفيلوكوماب”، ومن جانبه صرح الدكتور مجدى عبد الحميد أستاذ القلب جامعة القاهرة ورئيس جمعية القلب المصرية قائلا :إن نسبة الوفيات فى مصر بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية تشكل %46 فى المائة".

وأضاف الدكتور مجدى قائلا: "الوقاية من أمراض القلب تعد الحل الأمثل لتقليل العبء الاقتصادى الناتج عن المرض، ولذلك لابد من زيادة الوعى الصحى والتعريف بعوامل الخطورة التى تتمثل فى ارتفاع ضغط الدم والسكر والكولسترول والتدخين والسمنة والعامل الوراثى إذ تبلغ نسبة ارتفاع الكوليسترول لدى المصريين 37% فى المائة".

وفي حديثه أيضا قال: "إن بعض المرضي لديهم اعتقاد خاطئ بأن استخدام الأدوية سيكون لفترة وجيزة وهنا تكمن الخطورة فى توقف المريض عن استخدام الأدوية الخافضة للكولسترول وادوية السيولة والتى تعطى حماية من حدوث جلطات القلب والمخ وتؤدى إلى خفض الوفيات بنسبة كبيرة".

وفى سياق الموضوع أوضح الدكتور محمد صبحي أستاذ أمراض القلب جامعة الإسكندرية قائلا: إن المستويات المستهدفة للكولسترول الضار عند المرضى الذين لديهم ارتفاع فى مخاطر الإصابة بأمراض القلب يجب أن تكون أقل من 70mg/dl، وذلك بحسب التوصيات العالمية الأوروبية والأمريكية".

وأضاف الدكتور محمد صبحى "أن الدراسة الحديثة “ DYSIS II ” والتى أجريت فى مصر أوضحت أن بالرغم من أن ثلثى المرضى قد تم علاجهم باٍستخدام عقارات تقليل الكولسترول الضار بالدم اٍلا أن الغالبية العظمى من المرضى لم يصلوا اٍلى المستويات المستهدفة من الكولسترول (أقل من mg /dl (70"6.

وقد جاء بشرح الدكتور إيهاب عطية أستاذ أمراض القلب جامعة عين شمس "إن الزياده فى أعداد مستقبلات الكولسترول الضار على خلايه الكبد ينتج عنها انخفاض ملحوظ في مستويات الكولسترول الضار فى الدم لمستويات غير مسبوقه؛ لتصل إلى 75% أقل مع استخدام عقار الإيفولوكوماب Evolocumabمضافا إلى علاجات الستاتين Statins و بشكل عام شوهدت أعلى معدلات للاستجابه لعقار الإيفولوكوماب بعد أسبوع لإسبوعين من بدء العلاج".

وأضاف الدكتور إيهاب قائلا "إن العلاج باستخدام العقار الجديد إيفولوكوماب Evolocumab نتج عنه خفض مستوى الكولسترول الضار في الدم لأقل من 70 mg/dl عند 95% من المرضى بعد متوسط 10- 12 اسبوع من بدء العلاج".

وفى كلمته رحب الدكتور أحمد مصطفى مدير شركة أمچن مصر بالحضور، وصرح قائلاً: "نحن سعداء لتوفير العقار الجديد إفيولوكوماب Evolocumab الآن للمرضى المصريين"، وأضاف الدكتور أحمد: "إن تسجيل العقار الجديد فى مصر لهو خطوة مهمة للمرضى فى مصر وهو أيضا بمثابة محطة مهمة للشركة التزاما منها لخدمه مريض الكولسترول ومواجهة مرض الكولسترول".

للاطلاع على معلومات وصف الدواء و معلومات عن سلامة الاستخدام كامله بالموقع و لدى شركة أمجن.

نبذة عن اهتمام شركة امجن بأمراض القلب

بناء على أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في تطوير أدوية التكنولوجيا الحيوية للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ، تكرس أمجن إمكاناتها العلمية لتعزيز الرعاية الصحيه وتحسين حياة المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ، و هو السبب الرئيسي للمرض والوفيات في جميع أنحاء العالم.

إن الابحاث التي تقوم بها أمجن في الأمراض القلبية الوعائية ، وخيارات العلاج المحتملة ، و التي يستخدم بها علم الوراثة البشرية لتحديد والتحقق من صحة بعض أهداف العقاقير .

تقوم شركة أمجن و شركاءها بتسخير مجهوداتها في مجال الابحاث و التجارب و ذلك لتوفير عقارات جديده لعلاج العديد من الامراض و منها مرض ارتفاع الكولسترل و امراض القلب.

نبذه عن شركة أمجن

تلتزم أمجن بإطلاق قدرات علم الأحياء للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة من خلال اكتشاف وتطوير وتصنيع وتقديم العلاجات البشرية المبتكرة. يبدأ هذا النهج باستخدام أدوات مثل علم الوراثة البشريه المتقدم لكشف تعقيدات المرض وفهم أساسيات البيولوجيا البشرية.

تركز أمجن على الاحتياجات الطبية التي لم تتم تلبيتها و توفير حلول لها ، وتستفيد من خبراتها في مجال تصنيع المواد البيولوجية في السعي إلى الحلول التي تعمل على تحسين النتائج الصحية وتحسين حياة الناس بشكل كبير. أمجن شركه رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية منذ عام 1980 ، وقد نمت لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية المستقلة في العالم ، وقد وصلت إلى ملايين المرضى في جميع أنحاء العالم.