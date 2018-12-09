شكرا لقرائتكم خبر عن الحصوات ممكن تطلعلك فى بقك.. اعرف أكتر عن حصى الغدد اللعابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخيل أن هناك حصوات قد تتكون فى فمك من خلال الغدد اللعابية، التى تمنع تدفق اللعاب، والتى تكون عادة خطيرة ولكن الأخبار الجيدة أنك يمكن أن تزيلها بنفسك، حيث إنها تظهر تحت لسانك فى أحد الغدد الموجودة لتوصيل اللعاب إلى فمك، ولا يمكنك رؤيتها دائمًا، وهنا نقدم لك تفاصيل تهمك عن هذه الحصوات، وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية البريطانى " NHS"

اكتشف حصوات الغدد اللعابية من خلال هذه العلامات:

• ألم خفيف فى فمك يأتى ويذهب.

• تورم فى فمك يتصاعد من وقت لآخر.

• عدوى حول الحصى.

إذا كنت تشعر بألم شديد أثناء تناول الوجبات، فإن هذا قد يعنى أن الحصى يحجب تمامًا غدة اللعاب، وعادة ما يستمر الألم من ساعة إلى ساعتين.

حصوات الغدد اللعابية أشياء يمكنك تجربتها بنفسك أشياء يمكنك تجربتها بنفسك

يمكنك محاولة تحرير الحصى عن طريق القيام بأشياء لزيادة إنتاج اللعاب، مثل:

• مص قطرات ليمون

• شرب الكثير من الماء

• قم بالتدليك بلطف حول الحصى

أشياء ضرورية يجب أخذها فى الاعتبار عند التعامل مع الحصوات

- لا تستخدم أداة حادة لإزالة الحجر لأن هذا قد يسبب الإصابة والالتهاب.

- إذا كان لديك ألم وتورم:

• تناول الباراسيتامول أو ايبوبروفين

• تمتص مكعبات الثلج

لن تختفي الأعراض حتى يتم إزالة الحصى.

اذهب للطبيب إذا:

• كنت غير قادر على إزالة الحصوة بنفسك.

• تسبب الحصوة في حدوث عدوى تشمل العلامات على ذلك: الألم، الاحمرار أو القيح حول الحصى، ودرجة حرارة عالية.

طرق إزالة حصوات الغدد اللعابية

- قد يحاول الممارس العام إزالة الحصى بلطف باستخدام أداة رقيقة غير حادة.

- إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فقد تحتاج إلى إزالة الحصى فى المستشفى.

ليس من الواضح ما الذي يسبب حصوات الغدد اللعابية، لذلك ليس هناك طريقة لمنعها وتجنبها، فإنهم لا يرتبطون عموما مع أي مشاكل صحية أخرى، وعادة لا تعود الحصى مرة أخرى، ولكن فى حال تكرار عودتها وتكون أخرى يكون الحل فى إزالة واحدة من الغدد اللعابية.