طريقة إعداد وتحضير كانيلوني بحشوة السبانخ لرجيم صحي

المقادير

- الكانيلوني : عبوة (250 غم)

- بندورة : علبة (معلبة، 400 غم)

- صلصة طماطم : نصف كوب

- الماء : كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- جبنة شيدر : نصف كوب (قليلة الدسم، مبشورة)

- السبانخ : 500 غراماً (المجمد، للحشوة)

- البصل : 1 حبة (مفروم، للحشوة)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس، للحشوة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (للحشوة)

- فلفل ابيض : نصف ملعقة صغيرة (للحشوة)

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (للحشوة)

- النشاء : ملعقة كبيرة (للحشوة)

- حليب : كوب (خالي الدسم، للحشوة)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة (للحشوة)

طريقة التحضير

1. لتحضير الحشوة: سخني الزيت في قدر ثمّ أضيفي إليه البصل حتى يذبل ثم أضيفي الثوم والسبانخ وتبلي بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

2. اخلطي النشا مع الحليب في وعاء حتى يذوب النشا.

3. اسكبي خليط الحليب فوق السبانخ وحركي باستمرار حتى يتمازج ويتكاثف ثم اطفئي النار واتركيه جانبا.

4. احشي الكانيلوني بحشوة السبانخ وصفيها في صينية دون أن تلتصق مع بعضها.

5. اخلطي البندورة وصلصة البندورة والملح والفلفل والماء ثم اسكبي المزيج فوق الكانيلوني المحشو وغطي الصينية بورق القصدير وادخليه الفرن المحمى لمدة 20 دقيقة.

6. أزيلي ورق القصدير ورشي الجبنة على الوجه وأعيديها للفرن لمدة 10 دقائق حتى تذوب الجبنة وتتحمر.

7. قدميها ساخنة.