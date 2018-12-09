طريقة إعداد وتحضير سباجيتي بالأفوكادو للرجيم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- السبانخ : 4 اكواب

- عصير الليمون : 4 ملاعق كبيرة

- الثوم : فص (مقطع شرائح)

- الأفوكادو : 2 حبة (طرية مقشرة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- جبنة بارميزان : ربع كوب (مبشور)

- السباغيتي : عبوة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. اسلقي السباجيتي حسب التعليمات على العبوة واغسليه بماء بارد وصفيه وضعيه في طبق. 2. اخلطي الأفوكادو والليمون والثوم والسبانخ والفلفل الأسود والملح وزيت الزيتون في محضرة الطعام حتى يصبح المزيج كريمي. 3. أضيفي المزيج للمكرونة المسلوقة وحركي حتى تتجانس المكونات. 4. أضيفي الجبن المبشور وقدميها دافئة أو ساخنة حسب الرغبة.

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