طريقة إعداد وتحضير سباجيتي بالباذنجان للرجيم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الباذنجان : 1 حبة (كبير الحجم / مقشر ومفرومة دوائر أو مكعبات)

- طماطم : علبة (مفرومة)

- سباغتي : عبوة

- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبشور) طريقة التحضير

1. سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة وقلبي الثوم حتى يطرى. 2. أضيفي الباذنجان وقلبيه حتى يطرى لمدة خمس دقائق. 3. أضيفي الطماطم وقلبي واتركي المزيج على النار لمدة 20 دقيقة حتى تتسبك وتتمازج المكونات. 4. اسلقي السباجيتي بحسب التعليمات وصفيها. 5. اخلطي السباجيتي مع صوص الطماطم والباذنجان. 6. قدميها ساخنة مع رشة من جبن البارميزان المبشور.

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