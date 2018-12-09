طريقة إعداد وتحضير برغر اللحم المنزلي الشهي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم مفروم : ربع كيلو (ناعم)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بهارات اللحمة : ربع ملعقة صغيرة

- بقسماط : ربع كوب (كعك مطحون)

- الكاتشاب : ملعقتان كبيرتان

- الخردل : ملعقة كبيرة (مسطردة)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم، ومفروم ناعم)

- البيض : 1 حبة طريقة التحضير

1. تخلط جميع المقادير معا إلى أن تمتزج جيدا. 2. نلف خليط اللحم في ورق شفاف أو يوضع في كيس بلاستيك ويدخل الفريزر ربع ساعة إلى أن يتماسك قليلا لتسهيل تشكيله. 3. نبدأ بتشكيله بقطاعة على شكل دائرة ويفضل اختيار دائرة كبيرة لأن في طبخه يقل حجمه ويبدأ بوضعه على مربعات متساوية من الورق البلاستيكي الشفاف لحفظه في الفريزر. 4. ويحمر منه وقت الحاجة لعمل الساندويشات ويقدم مع البطاطس المحمرة والسلطة

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