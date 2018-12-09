طريقة إعداد وتحضير خبز البرغر

المقادير

- ماء دافئ : كوب

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (طرية)

- البيض : 1 حبة

- سكر : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- طحين : 3 أكواب ونصف

- خميرة : ملعقة كبيرة

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (مذوبة)

- السمسم : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

1. اخلطي الماء والسكر والطحين والزبدة والملح والخميرة والبيضة، إما باليد بطريقة العجن، أو بالعجانة الكهربائية، حتى تصبح عجينة متماسكة وناعمة وقابلة للتشكل.

2. غطي الوعاء بورق بلاستيك واتركيه في مكان دافئ من ساعة إلى ساعتين حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

3. قطعي العجين إلى 8 أقسام وشكليها على شكل كرات وضعيها في صينية مدهونة بالزيت وغطي الصينية واتركيها لمدة ساعة أيضاً حتى يكتمل تخميرها.

4. ادهني وجه العجين بالزبدة المذوبة ورشة سمسم وأدخليها الفرن على حرارة 375 لمدة 18 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون وثم أخرجيه من الفرن وادهنيه مرة أخرى بالزبدة واتركيه ليبرد.

5. يمكنك استخدامه للبرغر أو أي نوع حشوة ساندويشات.