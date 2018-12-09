طريقة إعداد وتحضير سلطة الأفوكادو لرجيم متوازن

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الأفوكادو : 2 حبة

- عصير الليمون : 1 حبة

- البصل الأخضر : عود (مفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- كريما : ملعقتان كبيرتان

- البطاطس : 1 حبة (مسلوقة ومهروسة)

- أوريغانو : ربع ملعقة صغيرة

- نعناع ناشف : ربع ملعقة صغيرة

- البقدونس : رشّة (للتزيين)

- الرمان : حبات (للتزيين) طريقة التحضير

1. نخلط البطاطس المهروسة مع الثوم والليمون والملح والفلفل والبقدونس والنعنع الناشف ويقلب جيدا. 2. يضاف له الكريما ويتم التقليب حتى تمتزج المكونات. 3. نقطع الافوكادو نصفين وينزع جزء من قلب الأفوكادو يضاف للخليط ويهرس جيدا. 4. يتم حشو قشرة الأفوكادو بالسلطة ويزين بحبيبات الرمان ويقدم كطبق بارد.

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