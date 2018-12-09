طريقة إعداد وتحضير سلطة الأفوكادو مع الشمندر والجرجير

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الخل الأحمر : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة صغيرة

- الجرجير : كوب (بيبي)

- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومقطع شرائح)

- الشمندر : 1 حبة (كبير الحجم / مسلوق ومقشر ومقطع شرائح)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. ضعي الجرجير في طبق واسع وعميق. 2. أضيفي الأفوكادو والشمندر. 3. اخلطي زيت الزيتون مع الملح والخل وعصير الليمون وأضيفي المزيج فوق السلطة وقلبي وقدميها فوراً.

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