شكرا لقرائتكم خبر عن الكلية الملكية للجراحين: الروبوتات ستجرى عمليات التخصيب والقيصرية وسرطان الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها الكلية الملكية للجراحين، حيث أفدات أن الروبوتات يمكن أن تستخدم قريباً فى إجراء عمليات التخصيب والقيصرية وعلاج سرطان الجلد.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من المتوقع أن تصبح الروبوتات الجراحية المتطورة يمكن أن يأخذوا المقعد الأمامى، وحتى مساعدو الرعاية الصحية سيتمكنون من استخدامها.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام الروبوتات للناس سوف يكون قادرا على توصيل الأدوية والجراحة المتقدمة فى العشرين سنة القادمة لأنها تجعل الجراحة أكثر أمانًا.

كما سيكون الأطباء قادرين على تشخيص أمراض مثل السرطان قبل أن يتم تدمير الأعضاء، ونتيجة لذلك، ستكون العمليات أصغر حجماً وأقل وقت للعملية، كما توقعت لجنة الجراحين الملكية بإنجلترا.

وقال الباحثون إنه يجب أن يتدرب المسعفون بحذر بعد أن كشف تحقيق تاريخى هذا العام عن وفاة رجل يبلغ من العمر 69 عاما عندما استخدم الروبوت فى إجراء جراحة لقلبه.